小孩界的巨星「巧虎」、「琪琪」以海洋造型酷萌登場，一起唱對跳巧虎夢想樂園主題曲。（巧虎夢想樂園提供）

全台唯一巧虎主題大型室內親子樂園「巧虎夢想樂園」，正式發行樂園專屬尊榮年卡。19日的記者會上，巧虎、琪琪以海洋造型，與在場小朋友一起唱跳樂園主題曲。國泰飯店觀光事業營運事業部營運長黃絢霞，及日商倍樂生台北分公司商品事業處品牌授權策略經理謝惠琪進行開卡儀式，並宣布購買樂園專屬尊榮年卡，可一年無限次暢玩樂園內各場域遊樂設施，包括樂園商品「巧虎12色鉛筆」及「巧虎琪琪午睡枕」，小朋友還可獲贈「海洋世界舞台」門票及「小壽星生日會」，12月底前購買使用，可延長一個月使用期限，親子可以隨時到樂園裡同歡。桃園市政府觀光旅遊局局長周柏吟也受邀出席，並在致詞時表示，市府廣邀桃園在地業者合作，希望將桃園打造成快樂城及親子城，提高國際遊客對桃園的好感度。

國泰飯店觀光事業營運事業部營運長黃絢霞(左起)、日商倍樂生台北分公司商品事業處品牌授權策略經理謝惠琪一同進行開卡儀式。（巧虎夢想樂園提供）

桃園市政府觀光旅遊局局長周柏吟(左起)、國泰飯店觀光事業營運事業部營運長黃絢霞、和逸飯店・桃園館客房副協理劉威辰，及日商倍樂生台北分公司商品事業處品牌授權策略經理謝惠琪出席巧虎夢想樂園年卡發行記者會。（巧虎夢想樂園提供）

以探索海洋為主題的巧虎夢想樂園，五大場域融合體能發展、美感教育、認知啟蒙、創意啟發、社會學習、科學發現等六大教育目標。「巧虎繽紛大球池」裡的迷宮樂園、潛艇夢想號等遊樂設施，讓孩子們玩樂中發展身體肌耐力、協調性；「琪琪夢想體驗城」提供職業體驗，讓小朋友進行職涯探索；「桃樂比互動遊戲區」有攀岩、畫布積木，發揮組合與創造的能力，而「妙妙未來實驗室」擁有神奇魔法，大小朋友們可體驗科技數位互動。

桃園市政府觀光旅遊局局長周柏吟(後左三起)、國泰飯店觀光事業營運事業部營運長黃絢霞、和逸飯店・桃園館客房副協理劉威辰，及日商倍樂生台北分公司商品事業處品牌授權策略經理謝惠琪出席巧虎夢想樂園年卡發行記者會，並與海洋造型的巧虎、琪琪合影。（巧虎夢想樂園提供）

巧虎夢想樂園獨家推出樂園專屬尊榮年卡。（巧虎夢想樂園提供）

每月都由幼教專家規劃不同的主題劇場活動的「海洋世界舞台」非常受小朋友歡迎。「故事船長」讓孩子在劇場哥哥、姊姊生動活潑的帶領下體會人物、場景與語言的表達運用；「海洋動滋動」則讓小朋友跟著巧虎及琪琪在海洋世界舞台跑跳，提升肢體靈活度；「海洋派對秀」每次設計不同主題，孩子能近距離看到巧虎，並探索學習知識。「小壽星生日會」則邀請當月小壽星與巧虎一同裝飾大型玩偶蛋糕，完成關卡小遊戲更可獲造型小蛋糕。