中華民國兒童美術教育學會辦理第55屆世界兒童畫展，深澳國小的張以琳以遊樂園結合甜點意象創作的「甜點心樂園」，榮獲特優獎。（基隆市教育處提供／徐佑昇基隆傳真）

中華民國兒童美術教育學會辦理第55屆世界兒童畫展，深澳國小的張以琳（左四）以遊樂園結合甜點意象創作的「甜點心樂園」，榮獲特優獎。（基隆市教育處提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市政府長期推動藝文類活動，日前由中華民國兒童美術教育學會辦理第55屆世界兒童畫展，於南海劇場舉行國內特優獎及國外得獎代表頒獎典禮，基隆市共計15位同學獲獎，成果豐碩，其中來自深澳國小的張以琳同學更以遊樂園結合甜點意象創作的「甜點心樂園」，榮獲特優獎。基市府教育處表示，將持續積極推動學校美感教育。

據了解，世界兒童畫展從1962年開始至今已經第55屆，也是世界上歷史最悠久的兒童畫展之一，中華民國兒童美術教育學會藉由頒獎典禮鼓勵莘莘學子，勇敢揮灑畫筆恣意創作，並將這些作品帶給民眾無限的希望。

教育處表示，獲獎的張以琳運用平時畫畫的天分，將甜點點綴出萬物的純真美好，畫進《甜點心樂園》作品之中，獲得評審青睞。指導老師對張以琳透過循循善誘教導創作，且發現她在創作的過程，都非常有耐心且慢工出細活。

張以琳說，「平時畫畫的時候雖然很辛苦但很快樂」，在這次的創作過程中，因為想要表現出糖果的顏色和感覺，便用原子筆一筆一筆的勾勒，也將樂園常見遊樂設施以甜點的樣貌畫進作品中。

教育處代理處長楊桂杰表示，恭喜同學們的付出得到了高度肯定，市府將持續積極推動學校美感教育，在校園裡無論是硬體建築或是軟體課程上，都盡力營造良好的藝美環境教育。使親師生皆能置身於跨域美感學習的環境中，涵養對藝術的欣賞與創作美的能力，並期許有更多的小畫家能繼續為基隆藝術的多元性注入更多養分。