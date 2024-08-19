東鋼（2006）19日發布新聞稿表示，該公司榮譽董事長侯貞雄於18日辭世，享年86歲，侯貞雄主導公司轉型電爐煉鋼，並興建華人世界第一家H型鋼廠，近年並積極跨足風電及環保領域，是東鋼現代化的推手。

新聞稿內容如下：

東和鋼鐵公司（股票代號2006）榮譽董事長侯貞雄先生於2024.08.18辭世，享年86歲

侯貞雄先生，台大經濟系畢業，美國印第安那大學經濟學碩士。侯貞雄先生於公司成長初期，積極引進先進設備，率先設置連續鑄造機，推動公司股票上市；並於一九九○年在苗栗投資建立華人社會第一座熱軋一體成型的H型鋼廠。更從誠信出發，引申出「律己、愛智、樂觀」的理念，做為東鋼的企業文化，更以其精準的眼光引領東和鋼鐵成為現代化的公司，並積極跨足風電、環保其他領域，使東和鋼鐵成為實力雄厚之企業集團。

心繫台灣的侯貞雄先生，對社會、國家發展貢獻良多，一九七九年，美國與台灣斷交，侯貞雄等「六壯士」積極奔走，為《台灣關係法》的誕生傾盡一己之力，也因此成為台灣首位榮獲艾森豪獎的企業家。

一九九九年九二一全台百年大震之後，即宣布捐贈一萬噸H型鋼用於災區重建工程，協助六所中小學重建，並免費提供鋼結構希望工程中小學重建之「結構設計」，成為全臺灣最早發動認養重建災區中小學希望工程的「工程師」。更積極協助政府明訂耐震建築鋼材政策，廢除水淬鋼筋國家標準。

二○○五年一月二十七日，台灣高鐵首次通車，二○○七年二月一日，高鐵正式通車營運。當初為使高鐵能順利興建，親自於銀行與政府間奔走協商，為高鐵起死回生的關鍵推手。

成立「侯金堆傑出榮譽獎」，獎勵對長期默默投身基礎科學領域且貢獻優異的教育及研究工作者。

捐贈鋼材與捐款逾兩億元，遷建台灣大學社科院「頤賢館」。另以個人名義捐助兩億元，成立「清華大學侯金堆講座」，協助學校積極留任並延攬國際優秀人才，提升學術研究水準。

侯貞雄先生為人處世，所展現的智慧、視野，以及以誠信為其核心價值的企業家精神，體悟人生，關愛與慈善，有原則、有堅持，可為後人垂範。

【侯貞雄先生小檔案】

學歷：

．國立台灣大學經濟系

．美國印地安那大學碩士

．國立清華大學名譽博士

經歷：

．東和鋼鐵企業股份有限公司董事長

．全國工業總會理事長

．台灣鋼鐵同業工會理事長

現職：

．東和鋼鐵企業股份有限公司榮譽董事長