時任柯文哲總統大選競選總幹事黃珊珊、副總幹事陳智菡19日開「政治獻金查帳進度記者會」，對外說明查帳進度。黃珊珊向支持者致上最深歉意，並表示所有的短報支出、誤登金額都有憑證，支出也都用於選務，這次大選申報有未盡完善的閃失，對外界責難，競選總部同仁會一起面對。但粉專「誰比朕更有力？」質疑白營稱，競總每週將單據送給會計師繕打上傳監察院，這個每週彙整單據的人是誰？這不就是內帳了嗎？

根據《三立新聞網》報導提到，明明柯文哲前一天才說民眾黨沒有內帳，但陳智菡在記者會又說對帳對了1/3。前白營幕僚吳靜怡質疑「到底是有帳還是沒有帳，你們內部為什麼都兜不攏？」至於柯說要開發會計電子化系統，吳靜怡指出，民眾黨內部記帳，所有選戰都有Key Excel表，「民眾黨、柯文哲，你確定你們不懂什麼叫做ERP企業管理系統嗎？為什麼突然間說『好驚訝，我們沒有電子化系統』？你是演的還是你是真的？」

「競總每週將單據送給會計師繕打上傳監察院。」誰比朕更有力質疑，這是陳智菡、黃珊珊、許甫等人對外說明時，用來規避責任的說法。或許這句話是實話，但卻不是完整的實話。因為這句話並沒有說明這裡的單據，是單純一張一張的發票？還是一份一份整理好簽完名的支出傳票？

誰比朕更有力指出，但這句話有個關鍵詞漏餡了，就是「每週」這兩個字。既然是每週統一交給會計師，這個每週彙整「單據」的人是誰？交之前難道沒有統計交出去了那些單據及多少錢嗎？這個統計不就是「內帳」了嗎？「我們好像沒有內帳？！可能嗎？」