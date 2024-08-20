苗栗縣苗栗市一名28歲林姓女子，前天（18日）下午在苗栗市新東街遭數名歹徒當街擄走，押往嘉義拘禁，轄區苗栗警分局獲報成立專案小組追查，根據歹徒所駕車號循線在北部逮獲一名重要關係人後，逼使歹徒放人，林女於19日晚間7點半左右獲釋後，打電話通知丈夫，自行搭乘計程車回苗栗，警方立即趕往公館交流道攔截計程車順利救回林女，並鎖定3嫌緝捕中。

28歲林姓被害女子，家住苗栗市，月前剛與現任丈夫登記結婚，但目前仍住在娘家，林女疑與他人有糾紛，18日下午在苗栗市新東街當場遭到至少3名以上的不明男子，分駛2部轎車當場擄走，行蹤一度成謎。

苗栗縣警局獲報後，局長陳世煌立即指由刑警大隊與苗栗分局偵查隊成立專案小組查辦，警方根據涉案2車，循線在北部逮獲一名重要關係人後，逼使押人歹徒放人，林姓於19日晚間7點半左右獲釋，從嘉義通知丈夫要回家，並叫計程車回苗栗。

全程指揮的苗栗縣警局長陳世煌獲報，立即指揮刑大大隊長張瑋倫率苗栗分局偵查隊長林文元等幹員，趕往公館交流道攔截計程車，順利救回林女，已漏夜了解案情，並鎖定3名嫌犯緝捕中。