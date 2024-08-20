受惠於日本政府大力扶植半導體發展政策，以及台積電(2330)熊本廠檢測需求，閎康日本實驗室業績呈現穩定成長，今年上半年日本實驗室佔營收比重已達9%，隨著日本當地半導體供應鏈訂單湧入，預期今年下半年日本實驗室業績可望成長30%到40%，佔營收比重有望突破10%。

為因應日本當地客戶需求，閎康也加快腳步擴產，原訂於2025年第一季度運作的日本第三座實驗室北海道實驗室正積極進行設備移入，希望能趕在雪季前完成裝機，讓北海道實驗室能順利提前至2024年第4季運作，進一步增強閎康日本實驗室業務動能，法人預估，明年日本實驗室營收可望較今年成長50%以上，營收佔比可望逾10%。

閎康今年上半年稅後淨利3.57億元，每股盈餘為5.41元，累計今年前7月合併營收為29.32億元，年增6.32%。

閎康表示，除了先進製程技術帶來的檢測需求不斷增長之外，先進封裝亦為閎康帶來了強勁的營運動能，預期下半年來自半導體先進封裝與FOPLP設備FA進案量將明顯增加，審慎樂觀看待未來營運。