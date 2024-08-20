良得電今天下午舉行法說會，今年上半年受廠區資訊系統整合及淡季影響，良得電上半年稅後盈餘為1.52億元，每股盈餘為1.01元，累計前7月合併營收為22.8億元，年增6.98%。

就各產品來看，今年上半年電腦電源營收佔比約35%、家電約31%、電動車車用線4%、其他利基型產品30%。

良得電表示，2024年上半年受電動汽車線景氣下滑及大陸家電市場不佳影響較大，但隨著產品轉型、客戶轉型及優化產品組合，加上越南廠加入營運，不斷上漲的銅價於第2季調整客戶售價後，大多可以轉嫁，毛利率將會逐步改善，下半年毛利率恢復至去年高峰位置，營益率可望逐步上揚。

儘管上半年營運成果未盡理想，為強化獲利能力，良得電逐步降低IT產品比重，轉攻電動車、低軌衛星、伺服器等領域，其中車用部分，良得電近期拿下全球最大電動車廠海外充電槍訂單，預計第3季開始小量出貨，國內主機板大廠也委託製造電動車車用線，公司亦拿下印度電動機車充電線訂單，目前已測試完成計畫試產，今年上半年車用產品佔比約4%，下半年在新案挹注下，良得電預估，今年車用產品可望達7%到8%。

在低軌衛星方面，Space X低軌道衛星產品7月於良得電越南廠開始試產，預計8月~9月小量出貨，亞馬遜低軌衛星地面端連結線目前已小量出貨，預計今年第4季到明年第1季放量，成為良得電今年下半年到明年營運新動能。

展望下半年，良得電表示，今年低軌衛星、車用電子、智慧門鈴、智慧音箱及遊戲機可望微幅成長，NB及伺服器持平，今年下半年營收及獲利可望比上半年好，上下半年營收比約45:55，全年營收可望較去年成長5%到8%，獲利也可望略優於去年。

因應客戶需求及越南廠營運，良得電設備資本支出大幅成長增達1.2億，其中越南廠占比40%，主要為研發設備自動化為主，良得電表示，越南廠產能規劃為800K~1.3KK/月，已通過ISO係列及安規證書及已通過多家客戶的審廠，未來主要生產產品為遊戲機、低軌衛星、智慧移動裝置等。