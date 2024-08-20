工作人員將台灣黑熊遺體進行整理並準備運送下山。（林業及自然保育署台東分署提供／蕭嘉蕙台東傳真）

黑熊遺體於野灣獸醫院由獸醫師進行形質測量。（林業及自然保育署台東分署提供／蕭嘉蕙台東傳真）

台東縣卑南鄉東興村一處原保地，今（20）日上午驚見落難的台灣黑熊，林業及自然保育署台東分署接獲鄉公所通報，會同野灣野生動物保育協會馳援，遺憾的是黑熊疑因熱衰竭喪生。台東分署分署長吳昌祐表示，此為卑南地區黑熊通報首例，雖未能平安獲救，但友善黑熊合作關係已逐步向南推進。

卑南鄉公所7名生態環境調查維護隊員，在執行巡守工作時，聽見疑似動物的呻吟聲，進而在東興村產業道路旁海拔約589公尺的原住民保留地，發現台灣黑熊受困套索。隊員張育嘉與洪田福察覺黑熊狀況危急，立即聯繫台東分署及「台灣黑熊通報平台」請求支援。卑南鄉公所吳姓獸醫於現場判斷黑熊疑似熱衰竭失去生命徵象。

救援過程中，包括野灣醫療團隊、卑南鄉公所、東興村長陳興榮及達魯瑪克部落族人在內的近30人，合力將重達80公斤的成年母熊抬離現場，經野灣團隊勘驗確認母熊死亡。黑熊遺體已送往農業部獸醫研究所後續進行病理解剖確認死因。

東興村長陳興榮表示，雖然努力搶救仍無法挽回黑熊的生命，但這更加強了部落對保育台灣黑熊的決心。

吳昌祐強調，近年來台東地區黑熊的活動範圍逐漸擴大至淺山甚至平地聚落周邊，感謝卑南鄉公所、達魯瑪克部落及所有參與救援者，在第一時間通報及協助救援。

台東分署再次呼籲，部落及農村居民使用改良式獵具取代傳統套索，若民眾發現野生動物受困，應立即撥打台東縣政府縣民服務專線1999、林業保育署24小時通報專線0800-000-930，積極協助救援，將不會面臨任何責任追究。