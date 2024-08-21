41歲泰國籍女子凱蒂（Kittipan Ratree譯名）今年6月間受國際販毒集團指使，在泰國將12顆海洛因球塞入下體，特意從泰國搭乘凌晨2點的紅眼航班運毒來台，在清晨7點抵達高雄國際機場，想利用機場人員較少時闖關入境，不料我國警方早已接獲線報，在凱蒂入關時將她逮捕，從下體搜出239公克的海洛因，檢方今（21）日偵結後依走私第一級毒品罪嫌起訴。

檢察官調查指出，凱蒂於今年6月15日晚上7時許，在泰國受販毒集團成員指示，將12顆海洛因球塞進自己下體和肛門，販毒集團向她承諾，事成之後會給予高額報酬。她隨即從曼谷搭乘6月16日凌晨2點多的紅眼班機來台，在清晨7時15分抵達高雄國際機場，想利用清晨安檢、警察人力較少的機會，將毒品夾帶闖關入境。

但我國的保安警察第三總隊、高雄市鹽埕分局等單位早已掌握這項毒品走私情資，在機場等待凱蒂入關，當場將她逮捕，從她體內取出12顆海洛因球，總重量239.42公克，市價恐超過200萬元，凱蒂目前也被法院裁定羈押。

檢、警偵辦時，凱蒂坦承犯行，高雄地檢署21日偵結，依違反毒品防治條例運輸第一級毒品罪嫌提起公訴。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！