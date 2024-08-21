新北市43歲吳姓男子今（21）日上午7時許，騎車行經新店區祥和路、安興路口，疑因地面油漬造成車輛打滑自摔，騎車緊隨在後的51歲賴姓男子、26歲王姓男子、41歲王姓女子，也因來不及反應摔車倒地，吳男左手骨折，賴男、王男及王女則四肢擦挫傷，吳男及王女隨後被送往新店慈濟醫院治療。

新店警分局交通分隊獲報派員到場，除協助將傷者送醫，並依規定進行酒測、拍照、測繪及調閱監視器畫面，現場無人有酒駕情事，事故原因仍待後續釐清。