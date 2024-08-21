民眾黨前幕僚、新竹縣黨部前執行長林冠年19日晚間在臉書發文爆料，指民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪7月去看一戶要價破億元的房子。柯文哲20日也坦言陳佩琪確實有想過買房子，「不過現在台北市房子，天啊只能看看而已」。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉21日就表示，「為什麼陳佩琪要承認有這件事？因為有民眾黨的金主，陪他一起去看房子，這太離譜了，這低級到了極點」，引發討論。

吳子嘉21日在網路節目《董事長開講》中表示，「我現在懷疑柯文哲出大事了，他的問題是這樣，陳佩琪去看1.2億的房子是很大的關鍵」，吳子嘉接著說，「他老婆講說要給兒子一個家，現在去看1.2億的豪宅，你要去買1.2億的房子不是很簡單，1.2億的房子會有資金來源證明的問題，你哪來的1.2億？這很簡單就A小草的錢，A了2億、3億的錢，沒有犯法」。

吳子嘉直言，「總統政治獻金法，那個錢就是選民捐給你的，那都是柯文哲的錢，另外還有企業界捐的，都上億去買1.2億的房子，他兒子一毛錢都不能貸款的，所以那一定是現金1.2億」，吳子嘉最後也說，「為什麼陳佩琪要承認有這件事？因為有民眾黨的金主，陪他一起去看房子，這太離譜了，這低級到了極點」。