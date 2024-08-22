關之琳擁有一雙電眼和姣好身材，一出道就成為鎂光燈追逐焦點，有著「香江第一美人」封號。今年61歲的她，由於保養得宜，不見歲月在臉上留下痕跡，堪稱美魔女界代表。如今有網友挖出她年輕時拍的比基尼辣照，側坐時竟露出「肚腩」，掀起眾人熱議。

關之琳年輕時罕見拍的辣照被挖出，照片中她留著一頭長捲髮，穿著紅色比基尼側坐在沙灘上，眼神雖刻意不看鏡頭，仍不忘露出招牌的甜美微笑。視線往下移去，她罕見解放火辣的傲人魔鬼身材，一對渾圓上圍搶盡眾人目光，不過露出肚腩，腰部還有些許贅肉，沒想到卻讓網友頻頻稱讚。

關之琳露出肚腩，腰部還有些許贅肉，卻引起網友稱讚這才是正常人該有身材。（圖／小紅書）

網友對關之琳身材讚譽有加。（圖／小紅書）

雖然身材並非完美比例，不過網友多是給予正面評價：「這才是正常審美觀」、「不過度追求所謂的『瘦』，有小腹才是正常審美」、「這種身材真的很棒，脫衣有肉，穿衣顯瘦」、「這才是原裝女神，難不成都要低脂馬甲線」、「這才像正常女人的身材」、「這才是女人味啊，太性感了」、「這身材才叫女人，瘦過頭的都叫難民」、「充滿自然的美感」。

關之琳有「香江第一美人」稱號。（圖／中時資料照）

但關之琳外貌明艷，感情路卻走得不順。她情史相當豐富，曾和劉德華、富商劉鑾雄等人傳過緋聞，1981年時不顧雙親反對嫁給富商王國旌，不過這段婚姻僅維持5個月就告吹，後來與台灣富商陳泰銘交往多年後分手，被問及這段戀情時，她語出驚人表示：「不是分手、是離婚」，強調已經放下，相當享受現在的生活。曾上節目時被問及是否再婚？她表示暫時沒有想過，不過對每段感情都全心全意付出。

關之琳擁有一雙電眼和姣好身材。（圖／中時資料照）