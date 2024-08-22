遠東醫電長期耕耘智慧醫療相關軟硬體整合服務，不僅透過與微軟（Microsoft）等國際大廠策略聯盟，透過醫療雲端與AI工具，打造AI、自動化管理、數據、金融科技等整合技術；遠東醫電亦致力協助海內外醫療院所在全球建置國際醫療服務平台，目前已陸續在歐洲、美國、馬來西亞、越南、印尼、菲律賓、泰國相繼運作，未來將持續拓展至新加坡、中東、日本等國家。遠東醫電董事長鄧俊男表示，期待雙方合作，深化國際醫療服務與科技的結合，並開創國際醫療市場。

雙和醫院院長程毅君表示，科技進步飛速，該如何將臨床醫療服務與科技結合是目前各大醫院面臨的考驗，也是實現價值醫療，提供以病人為中心，個人化及高品質的醫療服務的關鍵，雙和醫院在今年4月加入了衛生福利部新南向醫衛合作與產業發展計畫，7月起已陸續前往泰北、寮國等東南亞地區支援醫療服務並與當地醫療院所、醫學大學交流，今與遠東醫電共組「醫衛新南向國家隊」並期待透過以醫帶產的合作策略，把台灣優質且獨特的醫療及科技技術帶進泰北及寮國等東南亞地區，除造福海外同胞與國外友人，也藉此展現台灣醫療實力與增進國際形象，更重要的是，彼此交流學習與經驗累積，向亞洲區域醫療發展中心典範邁進。

遠距醫療不只是智慧醫療的一部分，更是完善全民健康的最後一哩路，也是發展國際醫療的關鍵能力。程毅君院長指出，遠端監測、資訊傳輸、互動溝通這三大技術是過往醫療端所欠缺的，但在科技夥伴的助力下，相信將更上一層，也期待雙方的跨領域合作，不只是提升數位資訊系統，更深化在臨床醫療服務與科技的結合。