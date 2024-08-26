【全程字幕】陳智菡、蔡壁如上演宮鬥劇？ 柯文哲：太誇大了！ @ChinaTimes

台中市政府顧問、前民眾黨立委蔡壁如日前提及未來選戰布局，直言「既然是戰狼，那就要出來選」，有戰狼稱號的民眾黨立院黨團主任陳智菡昨（25）日反嗆，顧問是準公務員身分，不得涉入政黨活動，外界解讀民眾黨宮鬥劇浮上檯面。對此，民眾黨主席柯文哲上午離開黨部時回應，「像這個就是太誇大了」！

柯文哲強調，蔡壁如也一直在黨中央，她也有位置，事實上蔡壁如也是幫黨全台各地辦活動，民眾黨現階段給她最大工作就是在台中地區發展組織，「每個人做每個人的工作，這樣不就好了。」