從義大利的普羅賽克氣泡酒、愛爾蘭的健力士黑啤，再到匈牙利帕林卡酒，是不少閒暇時「飲者」選擇的酒款。但隨著歐陸的氣候變遷，許多酒莊開始擔心未來一些傳統的葡萄酒或烈酒風味將漸漸有所差異，甚至可能面臨消失的危機。

【義大利普羅賽克氣泡酒】

普羅賽克氣泡酒出產於義大利東北部的山坡葡萄園，由於極端天氣及土壤退化的雙重影響，葡萄產量正逐年下降。近年，出產普羅賽克氣泡酒聞名的酒莊瓦爾多比亞德內與科內利亞諾，因突發強降雨導致土壤侵蝕與山崩，甚至還有乾旱問題，使該區葡萄產量銳減了5分之1。

【匈牙利帕林卡酒】

自中世紀開始生產的帕林卡酒，是生產於喀爾巴阡盆地的傳統水果白蘭地，同時更以中歐地理標誌產品之名享譽國際。傳統上會使用李子、杏子、蘋果、梨子、覆盆子、黑加侖和櫻桃，不過近年歐洲西風帶漸弱，匈牙利南及北方的天氣情況變化過大，導致春季時，覆盆子和黑加侖等作物的幼果會凍結在樹上；夏季則易乾旱，因此有些酒莊嘗試使用獼猴桃來釀造帕林卡酒。

【英國啤酒】

溫暖乾燥的天氣會影響啤酒花，從而使啤酒產生苦味。根據捷克科學院（CAS）和劍橋大學的研究小組估計，到2050年，歐洲的啤酒花產量可能會下降18%，這也表示歐陸的啤酒產量恐有供應危機。

帝亞吉歐以生產添加利金酒、健力士黑啤、貝禮詩奶酒聞名，是全球最大的烈酒公司。帝亞吉歐永續發展全球主管Michael Alexander向《時代》雜誌表示，水資源短缺的問題令人擔憂，不論是烈酒或是啤酒，都需要使用大量水源。烈酒有60%以上的水，啤酒則高達90%以上，因此若未來歐陸長時間處於乾旱狀態，將難以應付歐陸的供需問題。