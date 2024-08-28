繼京華城案後，檢廉針對北士科案展開偵查行動。民眾黨主席柯文哲在台北市長任內被質疑處理北士科土地招標圖利新光人壽，涉嫌圖利罪案，台北地檢署27日指揮廉政署約談包括當時承辦北士科案的2名前北市府產發局官員、相關業者共3名證人查證，下午陸續移送北檢複訊。對此，前立委郭正亮27日就表示，「北士科的案子也啟動了，也偵訊了兩個人，柯文哲可能是萬案齊發」，引發討論。

郭正亮27日在中天節目《盧秀芳辣晚報》中表示，「今天北士科的案子也啟動了，今天也偵訊了兩個人，柯文哲可能是萬案齊發，就是政治獻金流向、買房財產來源不明，人家都會去問」，郭正亮接著說，「彭振聲大家早就認定他轉污點了，而且很麻煩的是，都委會有人講話，我才了解法律關係」。

郭正亮強調，「什麼是圖利罪？就是明知其違法，卻做出某個決策然後獲利，如果都委會有不少委員都表達反對，你把他們換掉，這就構成圖利罪」，郭正亮最後也說，「然後還有容積率840％，監察院也有提出沒有這種行情，這把他併在一起看的時候，就對他非常不利」。