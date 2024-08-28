近日台中市北屯區一處別墅型社區，有多達114戶收到8月份電費帳單，見電費是前2期的好幾倍嚇傻，其中一戶四口之家的電費高達25000元，住戶集體向台電反映，台電台中區處追查後發現，外包的抄表員未到現場抄錄電表所致，由於該名抄表員是已有6年資歷的老鳥，台電事發後追溯過去6年所抄錄的電表，暫無發現異狀，同時也要求承攬商將其開除。

據《ETtoday新聞雲》報導，該名抄表員已任職6年，他疑似參考過往住戶的用電量，模擬出臨界數據，導致除錯機制未啟動，才會造成天價電費出現。台電表示，已追溯該名抄表員過去6年抄錄的電表，目前暫無發現異狀，強調若用電或電費出現異常，會有「非常態報表」，會進一步檢查是否有異常。

台電表示，事後已對該抄表員承攬商依契約扣款，同時要求承攬商開除該名抄表員，也即刻派員重新抄錄該抄表員轄管抄錄用戶的正確指數。

台電強調，受影響的114戶將以4月1日前未調漲的電費重新核計應收電費，經重新推算後，若部分用戶對電費金額及計費方式仍有疑慮，會再進一步向用戶說明重新計費方式，如有用戶已繳付原開立電費單據，台電也將重新核算後的電費差額轉入下期電費計收。