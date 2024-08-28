從台南發跡，已有135年歷史的舊振南，在135周年慶的此刻，舊振南食品公司總經理李立元28日宣布，在全國唯一的漢餅文化館，推出《漢餅⬝展 Rich Flavor⬝Rich Tradition》常設展，希望將漢餅所乘載的精神價值，加以保存與演進，並融入每一代人的生活中。

李立元表示，舊振南2016年成立「漢餅文化館」，這個全台唯一的「漢餅文化館」，自成立以來，持續累積量能，供民眾參與節慶活動、藝文合作、手作體驗及品嚐漢餅，透過深度體驗，以期在文化傳承的同時，積極發展社會參與關係。

他說，為了全力推動屬於臺灣生活與禮俗的飲食文化，復甦漢餅在臺灣人生活中的記憶與祝福語彙，經過一年多的資料搜集、整理，特別選在135周年的今年，推出《漢餅⬝展 Rich Flavor⬝Rich Tradition》常設展，以永續思維去執行規劃，實踐SDG4優質教育內容目標，這也是舊振南「將漢餅所乘載的精神價值，加以保存與演進，並融入每一代人的生活中」。

展區規劃四大觀展重點，入口便由視覺震撼的生命餅牆開始，娓娓道出漢餅與生命禮俗的連繫、糕餅歷史與產業關係、以至溝通漢餅與日常生活結合的重要性。

整體空間以雅黃木質調的當代風格為設計走向，呼應漢餅烤焙後溫潤色彩，更易於沉浸於與糕餅交織的人生百味。每個單元蘊含許多設計巧思、包含以儀式祝福原音重現、驚喜連連的敲餅體驗、解析美味糕點的特色、糕餅產業獨有的斤兩文化互動遊戲，讓參訪民眾深度認識漢餅的豐富面向，觀展最後設置年度餅紋祝福卡製作體驗，層層印下寓意吉利的餅紋祝福帶回家。

展區最後亮點為長7公尺巨幅畫作，由新銳藝術家徐丹語歷時三年的創作，豐富描繪出貫穿百年時光的台灣禮俗與飲食文化的重要場景，飲食與傳統禮俗密不可分。此畫作同步出版成文化繪本。首發版於2024年台北國際書展，並已參與義大利波隆那國際書展，陸續還有首爾國際書展，法蘭克福國際書展等展出計畫，在國際間綿延漢餅文化所承載的情感，讓世界更了解臺灣的人文魅力。

文化繪本接下來規劃也會擇以公益銷售方式，凡於舊振南線上或門市購買『禮俗臺灣.百年時光』文化繪本，由舊振南以捐出每本銷售金額的50％，資助更多全台偏鄉的學裡，讓弱勢學童能夠擁有更食育的學習機會與體驗漢餅的生活儀式及永績祝福。