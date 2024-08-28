美團CEO王興表示，「本季度，本地商業市場進一步釋放了巨大增長潛力，公司各項業務均實現健康增長。」

王興進一步指出，「美團將繼續為消費者提供更具質價比的多元產品選擇、更高效的即時配送服務，也堅定做好廣大商家的數位化、智慧化小幫手，用科技推動本地商業的效率提升。」