美團CEO王興表示，「本季度，本地商業市場進一步釋放了巨大增長潛力，公司各項業務均實現健康增長。」
王興進一步指出，「美團將繼續為消費者提供更具質價比的多元產品選擇、更高效的即時配送服務，也堅定做好廣大商家的數位化、智慧化小幫手，用科技推動本地商業的效率提升。」
藍籌科網股美團28日公布第二季業績報告， 美團營收人民幣（下同）823億元，年增21％，高於預期的804.17億元；純利113.52億元，年增142.1％，高於預期的85.31億元；經調整淨利136.06億元，年增77.6％，大勝預期的106.11億元。
美團CEO王興表示，「本季度，本地商業市場進一步釋放了巨大增長潛力，公司各項業務均實現健康增長。」
王興進一步指出，「美團將繼續為消費者提供更具質價比的多元產品選擇、更高效的即時配送服務，也堅定做好廣大商家的數位化、智慧化小幫手，用科技推動本地商業的效率提升。」
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