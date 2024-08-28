美團CEO王興表示，「本季度，本地商業市場進一步釋放了巨大增長潛力，公司各項業務均實現健康增長。」

王興進一步指出，「美團將繼續為消費者提供更具質價比的多元產品選擇、更高效的即時配送服務，也堅定做好廣大商家的數位化、智慧化小幫手，用科技推動本地商業的效率提升。」

川普狂開減稅支票 分析：釀美債增4兆美元
賀錦麗普選「勝率超過71％」 傳川普急了怨1事不公平
台北大巨蛋要開唱了！陳其邁曝世運優勢「沒在怕」
#巨大 #美團 #大勝 #高於 #商業
樂齡幸福情報站 迎接熟年職場第二春 退休金、遺產規劃不踩雷