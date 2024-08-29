48歲台灣知名魔術師劉謙，昨（28日）被爆罹患肺腺癌零期，因為醫生預測遲早會變壞，劉謙在春晚後就入院進行手術。而昨傍晚，劉謙親自發文報平安，「我現在好的（得）很。」

劉謙在微博表示：「謝謝大家的關心，我現在好的（得）很，還在巡迴中，大概還能再變很久魔術！」並上傳巡迴演出的宣傳影片。大量網友紛紛留言鼓勵：「老闆注意休息，保重身體！我們劉謙魔術旅程140年LIVE見」、「我還要看一輩子老闆的魔術呢！老闆健健康康長壽百歲福如東海壽比南山」、「謙哥保重身體，工作很重要，但健康第一位。」

劉謙的健康狀況佳，還能變很久的魔術，要大家不用擔心。（圖／微博@劉謙）

根據《鏡週刊》報導，劉謙在今年春晚演出前，例行回診驗出肺腺癌零期，醫生預測遲早會變壞。因不想影響春晚的演出，劉謙等到表演結束後才做手術。對此，他親口證實罹癌，「已於2月中做完手術」，除了定期回診追蹤，也戒掉多年的菸癮。

劉謙定期健檢，及時發現肺腺癌零期。（圖／微博@劉謙）

義大癌治療醫院胸腔內科主任吳俊廷表示，零期肺腺癌是沒有症狀的，即使照X光，也難以發現病兆。劉謙應該是做低劑量電腦斷層檢查，才能及時發現得肺腺癌零期。

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