慶祝會員人數突破10萬大關與三周年，寒舍集團特於9月1日至9月30日隆重推出「APP三週年慶典」三重奏回饋，第一重「美食滿額抽大獎」，凡至台北喜來登、寒舍艾美、礁溪寒沐及寒居酒店16間指定餐廳及酒吧用餐，單筆消費達3,000元以上，即可參加抽獎，最大獎價值高達近20萬元。第二重加「歡慶APP三歲生日」臉書活動，就有機會將五星住宿券帶回家。第三重則為超低折扣的限量「3折餐券」，9月11日下午3點正式開放搶購，最便宜300元有找。此外，現在成為新會員再送100元。

擁有各式特色異國餐廳的寒舍集團，歡慶官方APP滿三週年，特別為饕客們設計「美食滿額抽大獎」，盡情享受美味佳餚之後，結帳時出示APP卡號，單筆消費每滿3,000元，即可獲得一張電子抽獎券，至多三張，獎品包含知名健身品牌喬山健康科技JOHNSON四手韻律W按摩椅，價值198,000元、頂級席夢思「奇境系列」床墊，價值144,000元，以及寒舍集團四家飯店住宿券，最高價值達2萬5千元。會員還可重複參加活動，饗越多，中獎機會越高。

「歡慶APP三歲生日」臉書活動，凡加入寒舍生活APP、按讚追蹤飯店的facebook專頁、按讚分享貼文、標記兩位朋友並留言獻上祝福，即可抽豪華住宿大獎，每館飯店臉書提供1組住宿券獎品，尊榮入住體驗寒舍之旅。小資族必BUY的「3折餐券」，包含Buffet控最愛的「十二廚平日午餐券」超激價459元、百萬網友推崇的「探索廚房平日午餐券」558元、下殺至224元的寒沐特色菜「蟹黃海鮮豆腐煲」以及「川薈重慶水煮嫩肥牛」422元。此外，更加碼祭出「寒沐雙人湯屋券」史上破盤價7折只要1,750元。限量張數，賣完為止。