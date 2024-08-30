女團AKB48 Team TP的新單曲〈24／7 Shining〉廣獲好評，上週舉辦出道5週年演唱會，歌單全由粉絲票選並參與發想，最讓團員們難忘的是，這次歌曲的造型不僅特別，還加入戲劇元素，包括女同志偷偷戀愛的〈魅夜蝶影〉、女生告白小掙扎的〈奔跑吧企鵝〉等。

亞恩和騏卉因表演〈魅夜蝶影〉成為CP，坦言得知要演出時緊張了一下，騏卉則慶幸自己沒有搞砸，「演出前討論時，我們公認最大的問題是怎麼不搞笑又能親的好看，因為平常感情好到會一起耍寶」，粉絲們都大讚女女吻橋段超有感情。

AKB48 Team TP亞恩和騏卉上演女女吻。（好言娛樂提供）

好奇現實生活中是否曾被同性示好？有過經驗的彤薰分享，對方是位認識滿久的朋友，某天玩真心話遊戲，剛好問到那位朋友性向的問題，還問如果要找對象，會挑哪種類型？「對方表示其實不清楚自己的性向，但對象如果是我的話就可以」，讓她有種臉紅心跳的感覺。

AKB48 Team TP舉辦出道5週年演唱會。（好言娛樂提供）

至於五週年演唱會中最難忘的事？于馨說：「這次五周年個唱曲目全由粉絲票選，從第25名開始一一揭曉，超刺激。」少瞳則念念不忘，每首歌表演結束後，「後台就會聽到我們很大聲的腳步聲，大家都會用跑的回休息室換衣服。」解釋不然很有可能會趕不上下一首的上台，「所以每首歌下台時，所有人一起衝，很像運動會的大隊接力」。