凱米颱風於今年7月下旬帶來超過莫拉克颱風等級的致災性豪雨，造成高雄嚴重淹水災情，市府水利局盤點排水改善方案，針對仁武嚴重淹水區域擬定拓寬瓶頸段、增高防洪牆等各項改善策略，已獲中央核定補助總金額達11.2億元的工程改善方案。

高雄市政府水利局2日表示，針對這次發生溢淹的曹公新圳嚴重淹水渠段，已爭取八涳橋改建及持續辦理後勁溪瓶頸段拓寬工程，盼有效降低河道水位。而對於護岸防洪牆高度不足而溢淹部分，將以局部封閉護岸頂部缺口等方式改善。

因應極端氣候造成的強降雨，水利局於仁武地區也爭取闢建十九灣滯洪池、竹子門滯洪池、八卦休閒公園滯洪池及慈惠公園滯洪池，進一步提升仁武地區的滯洪容量，以減輕水患問題。上述排水改善經費已獲得中央全力支持，總計仁武地區核定的應急及治理工程案件補助金額達11.2億元，目前正辦理設計作業中，水利局預計於今年完成各項工程發包，於明年將陸續完工。

另外，凱米颱風後造成渠道淤積量增加，經調查仁武地區主要河段獅龍溪、曹公新圳等將再次辦理土方清疏，預估清疏長度約9.7公里，土方約3.38萬噸，目前機具已進場清疏，預計10月中下旬清疏完成。