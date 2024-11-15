為協助農業生產者及農漁民組織成員進入電子商務市場，農業部從2017年開始推動「電農培訓及輔導專案計畫」。（主辧單位提供／林良齊台北傳真）

為協助農業生產者及農漁民組織成員進入電子商務市場，農業部從2017年開始推動「電農培訓及輔導專案計畫」，至今已邁入第8年，盼透過新創網路行銷，吸引更多消費者選購國產農產品，達成電農、電商與消費者的三贏局面，即日起在南港展覽館1館4樓辦理成果展展出至18日為止。

近年來，消費者逐漸依賴社群領袖推薦選購農產品，因此透過計畫輔導，聚焦培養「區域性網路銷售示範體系」。依據不同的區域、產品類別與規模輔導5組區域示範體系，全面整合農漁產品的產地供應與通路銷售，提升供應鏈穩定性與品質，同時強化經營能力及市場創新，提升農產品的市場競爭力。

成果展透過自建電子商務平臺，提供更多優質、安全、美味的國產農產品，拉近消費者與生產者及產地的距離。未來農業部將持續透過培訓課程、顧問輔導及電農商機媒合會，幫助更多農漁民瞭解電商經營新模式，順利擴展更多元的銷售管道，促進台灣農業的產銷升級與共好發展。

農業部委託中小企業總會執行的「電農培訓及輔導專案計畫」，於15日18日在南港展覽館1館4樓辦理成果展，歡迎民眾周末前來N713攤位參觀。農業部也歡迎有意發展電子商務拓展銷售通路的農漁民朋友，一起加入電農培訓及輔導計畫，諮詢服務專線：0800-508-598。