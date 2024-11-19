●川普周一證實，為履行競選承諾，上任後將宣布全國緊急狀態，即在未經法律許可下，大規模驅逐移民。川普此番發言是回應非營利組織Judicial Watch主席Tom Fitton在社群平台上的發文。Fitton在本月早些時候稱有報導指出即將上任的政府準備發布緊急狀態，並動用「軍事資產」驅逐移民。川普回覆：「沒錯（TRUE!!!）」。川普在選舉時即揚言「在上任第一天將啟動美國史上最大規模的驅逐計劃，將罪犯趕出境」，且一再重申「將動員國民警衛隊協助驅逐行動」。

●周一美元指數跌0.5%，報106.2，但美元兌日圓漲0.17%，報154.60日圓。日本央行總裁植田和男（Kazuo Ueda）周一稱日本經濟增長良好且薪資推升通膨，央行不排除再度升息的可能性。市場認為此番發言了無新意，也未釋出何時可能再度升息的訊息。

●市場押注聯準會12月降息機率下降，周一美國10年期公債殖利率上漲4.94個基點，報4.4888%，對利率較敏感的2年期債息漲2.98個基點，至4.3331%。

●挪威油田生產因停電而中斷，加上俄烏戰事升高，周一紐約期油大漲2.14美元或3.2%，報每桶69.16美元。倫敦布蘭特期油大漲2.26美元或3.2%，報每桶73.30美元。周日俄羅斯對烏克蘭發動近三個月來最大規模的空襲行動，導致烏克蘭電力系統遭到重創。另有知情人士透露，拜登政府已允許烏克蘭使用美國製造的遠程飛彈深入打擊俄羅斯境內。俄羅斯上議院國際事務委員會第一副主席Vladimir Dzhabarov警告，華盛頓決定讓烏克蘭使用美國遠程導彈攻擊俄羅斯，這可能引發「第三次世界大戰」（World War Three）。