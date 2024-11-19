人工智慧浪潮席捲全球，生成式AI技術也直接介入教學領域，教育部為此已在暑假頒布「中小學數位教學指引3.0」，指引如何在課堂使用這項最新科技，業者也聞到商機，不斷推出相應教科新介面。但教團認為，在教學現場，科技只是協助工具，無法替代實體教學，且學生在學習上的人際互動更不能被機器取代，使用上還是必須要注意平衡。

教育部在8月公布的「中小學數位教學指引3.0」當中，教育部長鄭英耀特別在序言提到，這是延續1.0及2.0版的「基礎、普遍與實用的工具書」，支持教師規畫與實施數位教學， 3.0版新增「教育部因材網」AI學習夥伴的簡介，以及AI使用風險的注意事項，並提出了AI輔助教學的原則。

全國教師工會總聯合會理事長侯俊良表示，最新版本的指引3.0，主要是提出規範，讓老師在使用數位化教學工具時，如何融入各科教學，以及如何避免碰觸到資訊倫理的爭議。

侯俊良提到，但自疫情以來，尤其在學校端，大家都能充分感受到，科技只能在課堂上扮演協助的角色，無法取代實體教學，因此生成式AI能否與課程結合，還是得尊重老師的判斷與處理。

至於業者發現這股商機，不斷推陳出新AI教學產品，侯俊良指出，不只是科技業者，甚至補教業也同樣發現AI教科市場，但科技並非無所不能，還是有其侷限性，且教育部也只是提出規範，沒有強制執行，因此重點還是呼籲將教學主導權回歸教師，讓老師有時間了解是否能以AI進行教學，而非一昧推動到底。

論及AI鋪天蓋地襲來，所有學習都能使用人工智慧進行，教育圈與不少家長均感到憂心，認為中小學學童科技素養不足，如今卻把生成式AI直接導入教育端，是否合適，以及孩子最後是否會被科技控制？侯俊良說，課堂常會採取分組教學，目的就是要讓學生進行人際互動，但如果所有學習環節都透過機器安排，便會失去學習與社會對話的能力，呼籲還是要平衡，不能全仰賴機器。