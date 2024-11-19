勞動部今(19日)公佈勞動力發展署北分署公務員疑遭霸凌輕生一案的調查報告，並指相關調查「無法證明當事人有遭受長官職場霸凌情事」。粉專「不演了新聞台」指出調查小組核心：次長許傳盛與謝宜容是過去台北市政府社會局的舊識；次長黃玲娜曾與謝宜容同時在前部長許銘春辦公室服務。參事吳雅慧是勞動部長何佩珊八年副秘生涯的親信，空降勞動部12職等，也是謝宜容過去的同事。網友傻眼直呼：真的有夠諷刺！

不演了新聞台19日在臉書發文提到，勞動部霸凌案，調查小組核心：許傳盛次長，與被調查的謝宜容分署長是過去台北市政府社會局的舊識，在調查期間，許傳盛甚至在部務會議公開表示：「我認識謝很久，她只是個性急」。黃玲娜次長：與謝宜容同時間，都曾在許銘春辦公室服務。吳雅慧參事：勞動部長何佩珊八年副秘生涯的親信，空降勞動部12職等，現在在何部長辦公室，也是謝宜容過去的同事。他直言，「查個雕？」

粉專「觸極者」也做圖直酸：「調查小組成員全都與該署長熟識！」網友表示「都是自己人，辦給你看」、「真的有夠諷刺，這是多麼強烈的無聲的抗議呀！而且還發生在勞動部。勞工是民進黨心中最軟的一塊？笑屎人，是最好欺負的一塊吧」、「難怪部長會說出"霸凌不是主因"這種話。真的越看越生氣！勞動部根本沒有為勞工想，只想要趨炎附勢而已啊」、「兩年的離職人數可以比照一個營的退伍人數，這也是厲害啊！」

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