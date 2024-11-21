騎士違規左轉遭開單反控員警「釣魚執法」 警公開影片自清(李文正翻攝)

北市蘇姓機車騎士依燈號違規左轉遭警方舉發，但騎士卻誤以為警方開他未禮讓行人紅單，不願聆聽員警的說明，同時拒簽罰單，並指控員警「釣魚執法」，警方公布當時執法過程，強調並無任何違失，若民眾不服取締，後續可透過分局交通組向交通事件裁決所申訴。

警方表示，文林所員警在19日晚間6時17分在中正、文林路路口，指揮疏導行人通行，但蘇姓機車騎士，未等候左轉燈號亮起，即跨越道路中線，直接停在行人穿越道前，員警隨即指揮停靠路邊，但蘇男卻反指員警，害他未禮讓行人，並稱是員警「釣魚執法」。

員警在現場說明，當時路口車流量大，要求違規機車緊靠路邊，考量騎士人身安全，並未開出未禮讓行人6000元的罰單，而是蘇姓騎士不願意聽員警說明，不願簽單逕自離去，也不清楚員警是依道路交通處罰條例第48條第2款，不依標誌、標線、號誌指示開單，期限內繳納600元，

士林分局呼籲駕駛人應依路口行車管制號誌指示行止，設有左轉箭頭綠燈路口，俟左轉綠燈亮起時，始可左轉，違者，依道路交通管理處罰條舉發。