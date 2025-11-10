隨著「2025 ITF 台北國際旅展」即將圓滿落幕，本次高雄觀光圈以「高雄觀光圈慢旅行，綠色足跡看得見！」為主題，帶領旅客體驗結合食農、永續與文化深度的旅程。以食農教育與環境永續為核心概念，邀請圈內具代表性的優質品牌「金旗山城（Qishan Marvel）」 共同參與，展現地方青年以行動實踐永續旅遊與綠色生活的具體樣貌。

旗山小鎮位於玉山山脈末端，五〇年代曾因香蕉外銷而享有「香蕉王國」美譽，是東高雄的重要樞紐。隨著糖業與香蕉產業沒落，地方經濟一度低迷。然而，一群深愛家鄉的青年以旗山糖廠為基地，秉持食農教育、環境永續與社區共榮理念，成立「高雄市旗山區糖廠社區合作社」，創立「金旗山城」品牌，開發農特產伴手禮與農村DIY體驗，並推動公益回饋與長輩照護服務。品牌每年吸引逾萬名遊客造訪，榮獲「國家環境教育獎特優」與「全國金牌農村」等肯定，成為高雄永續旅遊的代表之一。

展場邀請高雄觀光圈具代表性的優質品牌金旗山城共同參與，闡述地方青年以行動打造永續旅遊與綠色生活的實踐樣貌。（茂林國家風景區管理處提供）

茂管處代理處長鄭偉宏表示，茂林國家風景區擁有壯麗山林與豐富原民文化，更是紫斑蝶的重要越冬棲地。此次參展以「永續綠色旅遊」為主軸，串聯高雄觀光圈的山、海、原鄉與城市風貌，推動兼具食農、文化與生活的低碳旅行，展現圈內品牌的創新活力與地方魅力。

旅展活動即將落幕，高雄觀光圈「慢旅行」的故事仍持續延伸，邀請全國旅人，隨時啟程走進高雄，親身感受綠色足跡與山林田野交織的永續風景。