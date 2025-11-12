UBA大專籃球聯賽114學年新賽季14日就要展開，富邦人壽已經冠名贊助10年，今年賽季多了運動品牌UNDER ARMOUR成為官方贊助夥伴，要像賽季年度口號「再一次」一樣，再一次讓大專籃賽舞台沸騰。

UBA公開男一級政治大學上季完成公開男一級5連霸，以及締造跨季50連勝紀錄，本季由大三的徐得祈擔任隊長，大四的宋昕澔、吳志鍇大專生涯最後一季，加上傅雋堯、謝昀達、陳均維和張鈞淮4名大一好手，依舊是冠軍熱門；公開女一級文化大學上季斬斷世新大學的5連霸業、拿下賽史最多20冠，今年仍想繼續守住冠軍寶座。

精彩的賽事背後需要許多支持，富邦人壽長期力挺大專籃賽，今年多了新夥伴UNDER ARMOUR，冠名贊助單位富邦人壽表示，隨著冠名贊助UBA賽事邁入10周年里程碑，很榮幸能與運動部、大專體總攜手為學生籃球打造最高殿堂，及推動賽事實現運動平權及更多公益關懷，透過持續帶領各級決賽及輪椅籃球運動登上台北小巨蛋，希望鼓勵選手們每次比賽都能勇於拚搏，同時也號召全台球迷熱情進場應援或鎖定轉播，除帶動UBA熱潮連年風靡，並一起響應環保落實循環利用、享受運動提升身心靈健康，共同成就更好的UBA賽事及全民運動風氣。

UNDER ARMOUR台灣總代理星裕國際總經理王立人表示：「UNDER ARMOUR是新世代運動員的最佳後盾，不僅是裝備資源的奧援，更將投入行銷宣傳資源，一同與UBA為優秀大學球員鋪設最專業的舞台，提升大專校園對UBA賽事關注度，共同建立台灣的大學籃球文化，讓新世代年輕選手能在場上全力發揮、大展身手。」 品牌也為多所公開一級球隊打造專屬球衣與專業裝備，包含國立台灣藝術大學男子籃球隊，以及世新大學女子籃球隊，期許在品牌的支持下，能在新賽季挑戰最高榮耀。

本季UBA預賽將由男一級預賽率先開打，北部8支勁旅將在11月14日到21日在輔仁大學會師，另8隊於12月2日到9日首度前進虎尾科大，後續兩階段明年1月15日至18日在僑光科大和台灣體大兩地開打、1月31日至2月3日於政治大學和台灣藝大同步進行，盼各地球迷皆能共享籃球熱潮。

公開女一級賽事預賽則是在11月25日至27日在台灣體大展開，第二階段賽事回到北部，於12月11日至14日在台灣科大進行，第三階段則是女一級賽事首度在清華大學登場。男、女生組複賽於3月展開，並於4月17至19日決戰台北小巨蛋。