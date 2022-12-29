夏天不少人會到泳池戲水，女性喜歡穿比基尼秀身材，讓人眼睛大吃冰淇淋，但卻有可能淪為被騷擾的對象。國外一名比基尼辣妹到泳池玩水，沒想到竟遭數十名男子包圍，甚至還有人扯她的泳衣，誇張行徑全被拍下，讓不少網友看了非常生氣。

根據迦納媒體「atinkanews.net」報導，一名網友@Yinkalead9ja在推特分享影片，只見當時一名穿著比基尼的辣妹，在泳池裡遭數十名男子包圍，有人還環抱住她，甚至是上下其手，辣妹當下難以掙脫，所幸有人及時伸出援手，把辣妹從泳池裡救出來。

離譜的是，熱心人士直接將辣妹拉出泳池時，這群色狼還有人伸手扯泳衣、泳褲，導致辣妹走光。原PO氣憤的說「泳池裡竟出現這群垃圾，尤其還發生在節慶期間，應該要有安全措施防止這種事情」，但並未詳細交代事發經過、時間、地點，在推特引起討論。

不少網友表示，「這群色狼應該要被逮捕」、「禽獸不如，突然覺得我好像在看動物星球頻道，一群鬣狗想要吃掉一隻羚羊。要好好教育現在的年輕人，灌輸他們尊重別人身體的觀念」、「都已經2022年了，女性穿比基尼居然還是不安全」。

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