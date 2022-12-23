女星「小豬」黃沐妍外型甜美、身材勻稱，近期參加節目《全明星運動會》第三季人氣再攀升，IG擁有31.1萬粉絲。黃沐妍於昨(22)日分享一系列身穿比基尼的泳裝辣照，更在文中回憶過去一年所做的許多挑戰，引起許多粉絲迴響。

從黃沐妍曬出的照片可見到，她頂著一頭俏麗短髮，雖然素顏但肌膚光滑白皙，看起來毫無瑕疵，身上穿了一套深藍色比基尼，大方秀出凹凸有致的身材與豐滿上圍，搭配背後的一片美麗海景，令粉絲大飽眼福。

將近年末，她也在文中回憶過去一年所做的事，包括跑馬拉松、爬了9座百岳，參加《全明星運動會》，還說「當你熱愛一件事情，你會想盡辦法，去完成它，像潛水、爬山、馬拉松、空中吊環、健身…都是」，看來非常享受在運動之中。

黃沐妍也積極正面表示，「萬事起頭難，持續下去更難，很謝謝敢愛敢衝的自己，總是堅持把每件事情都做好，才去做下一件事」，另外還不忘詢問粉絲：「你們想要和我從事什麼活動呢？」引起大家的熱烈互動，紛紛表示：「想跟小豬跑半馬」、「好想嘗試空中吊環」，大家也讚嘆起她的好身材「小豬好美」、「比基尼太好看」。