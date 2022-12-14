29歲女星謝京穎是八點檔新生代演員，她過去曾是中華棒球代表隊的專屬啦啦隊，亮麗臉蛋和傲人身材獲得不少粉絲喜愛，她2016年起加入民視八點檔，接連出演《大時代》、《黃金歲月》、《市井豪門》等戲；近日謝京穎在社群平台發出比基尼性感照，火辣身材電暈網友。

近日寒流來襲，各地氣溫下降，謝京穎昨（14日）在Instagram發文：「這幾天寒流來襲，看看這組照片應該會比較不冷吧，這組照片再不放上版面，明年夏天可能又要到了」，謝京穎身後是蔚藍大海，她拿著排球站在沙灘上，身穿紅色比基尼露出傲人身材，事業線非常明顯，隱約能看見腹肌線條，歪頭眨眼的表情將粉絲電暈。

好身材讓網友驚呼：「注意這個女孩太猛了，演示著什麼叫不太會冷(無衫會冷)」、「好可愛」、「身材超好的安餒」、「看到這組照片不冷了，像是來到夏天了」、「奇怪了，是夏天回來了嗎？怎有點熱」、「我敢肯定這篇會上新聞，在這寒冷的冬天有著流量密碼的陪伴，暖了許多，話說妳會打排球嗎？」謝京穎自曝過去經歷「台中家商校球就是排球，不會不要說你能畢業」，她也介紹這組照片的拍攝是因為工作，只要打開民視的八點檔就能看到她穿泳裝的片段。

寵粉的謝京穎很常和粉絲互動，她表示工作很晚很冷很累，講台詞講到語無倫次，甚至在暈倒邊緣的時候，第一件事情就是看粉絲寫的每一句話跟鼓勵，直呼「如同救命一般的存在，感謝你們的溫暖，一字一句感受到滿滿的幸福，這些能量也能轉化成動力」。