澳洲一名網紅近日穿著性感的比基尼在繼父面前熱舞，短短15秒的畫面只見她不斷扭腰擺臀，還做出抖胸動作，讓身後只穿著三角泳褲的繼父看傻眼，但還是露出寵溺的微笑。影片曝光後隨即引發爭議，不過女網紅認為這只是單純的搞笑影片，並批評部分網友「欠教育」。

綜合外媒報導，澳洲女網紅卡琳娜（Karina Irby）是一間泳衣品牌的創辦人，在Instagram上擁有近120萬粉絲，經常在社群媒體上穿著自家比基尼的照片宣傳，人氣相當旺，不過她近日在抖音（TikTok）上傳一段影片後卻引爆網友撻伐，也因此登上媒體版面。

只見她在影片註解中寫道，要向粉絲介紹她的繼父，不過內容卻是她穿著水藍色比基尼，在繼父身後不斷扭腰擺臀，甚至上下擺動骨盆、做出抖胸動作，而繼父僅穿著一件緊身三角泳褲。剛開始繼父完全不知情，直到感覺動靜後才回頭查看，面對誇張舞動的繼女雖然感到困惑，但也不自覺露出寵溺的微笑。

影片曝光後網友一面倒認為卡琳娜的行為舉止相當不恰當，紛紛留言狂罵「如果是在開玩笑，這玩笑也太粗俗了」、「我發現妳在他面前所做的事情，以及他看妳的方式有點令人不安」、「還以為你們在約會」；但也有人出言緩頰，認為兩人的互動很有趣。

面對排山倒海的批評，卡琳娜表示，「澳洲的聖誕節很熱，全家都去泳池過節所以才會穿著泳裝，加上大家都很有幽默感，喜歡做些滑稽的事情逗彼此開心」，沒想到卻被外界戴上有色眼鏡看待，也帶給繼父太多不必要的關注，讓她深感抱歉，同時她也在文中說要好好「教育」那些批評影片不恰當的網友，要他們放輕鬆一點，不要把自己的問題投射在他人身上。