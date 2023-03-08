常有讀者留言給我，表示喜歡我的文章，我真的很謝謝每個無私的主人，願意讓我分享他們家毛孩的故事，撫慰很多有著同樣遭遇或心情的傷心主人們。

但老實說，我越來越擔心文章斷糧，畢竟我現在無法像以前一樣將主力放在寵物溝通上，只好時不時回頭「尋寶」，看看以前做過的個案有沒有被我遺漏了，記得以前總是才剛寫完一隻，新的個案馬上又遞補上來，本來累積要寫的故事，就被新的個案又蓋過去，總會有遺珠之憾。

所以若是有主人最近才陸續看到自家毛孩的故事，千萬不要太意外，或者期待我能分享、卻一直等不到的，也拜託提醒我一下。還好以前做過的個案還不少，撈著撈著還真撈到不少寶，蘇格蘭梗小黑（化名）就是我在Podcast聊過之後就忘了寫的其中一隻，印象太深刻卻反倒誤以為已經寫過，可見人的記憶力很不可靠。

11歲半的小黑是口腔癌轉移肺癌去當小天使的，哥哥很自責平常都只讓牠用潔牙骨，沒有特別帶牠去洗牙，甚至用手指幫牠潔牙時，也沒有注意到流血是牠牙齦發炎，所以當小黑離世後，哥哥認為一定是自己疏忽，造成牠口腔潰爛才惡化成為口腔癌。

「才不是咧，是哥哥幫我洗牙，才會發現我嘴巴痛痛」、「是小黑黑一直忍，不想讓你們知道，因為小黑黑嘴巴臭臭！」小黑說。

但哥哥還是怪自己，認為這中間小黑發出過很多次求救訊號，卻都被自己的粗心忽略。

「每次我回家，牠都特別黏我，然後發出一些咿咿聲，我都只以為是小黑想出去玩，或是想吃東西而已，沒有多想。」「還有，小黑早在去世前三個月就託夢給我牠離世的場景，但我為何還是沒有警覺到牠命在旦夕呢？」哥哥有著無限的懊悔。

「小黑哪有這麼厲害啦，是哥哥厲害有超能力！那哥哥呦，你可以告訴我，小黑接下來會去哪裡嗎？」一向把小黑當做兒子的哥哥，其實真的好想把牠生回來，巧的是小黑也有相同的意願，因為當哥哥問到：「你有甚麼心願要我為你達成」，小黑馬上說：「哥哥，你趕快結婚啦，小黑黑想當你兩條腿的家人。」

小黑繼續說：「四條腿都要仰頭看你們，很累欸，而且都只能單獨在家裡一直等、一直等。」原來哥哥在外地工作，常常不在家，狗狗都由母親照顧居多，小黑應該是日夜翹首盼望哥哥回家吧。

「哥哥！你趕快結婚啦，你結婚了小黑才有機會！」但哥哥當下並沒有特別表示，因為他對於小黑的許多話語，不是很全盤接受，不知道是不相信溝通師，還是不相信小黑會講出這樣的話，如果主人在寵物溝通時否定毛孩的表達，其實毛孩很容易感到受挫，所以我才會在Podcast中稍微提醒主人們，溝通時可能要稍微注意一下毛孩的感受。

後來哥哥聽到了節目，很大度量的對我表示「當時的確應該抱持更開放的態度去聽小黑的話語才對」，但更讓我驚訝跟開心的是，兩個月後哥哥又敲我：「我結婚了！」看到哥哥傳來的結婚照片，我很感激主人們願意信任我並分享後續的心情跟生活。算一算，至今哥哥已經結婚一年多了，不知哥哥是否已經如願的把他最愛的小黑生回來了嗎？