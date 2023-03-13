一名41歲的男子抽菸、嚼檳榔已20年，半年前刷牙時就發現舌頭左側有白斑，起初以為是食物殘渣及口腔清潔不佳造成，半年後發現白斑範圍擴大，就醫發現，竟已罹患口腔癌。

奇美醫學中心耳鼻喉部醫師李京澤表示，口腔癌好發的部位是舌頭及頰黏膜，90%以上的口腔癌是鱗狀上皮細胞癌；據WHO的統計，口腔癌在全球的盛行率，約為每1萬人中就有2到3人有口腔癌。據衛福部統計，台灣口腔癌常好發於45歲以上，其中 9成是男性。每年超過8千人罹患口腔癌。

李京澤表示，口腔範圍包含嘴唇、齒槽、舌頭下方的口腔底部、舌部、硬顎、及兩頰黏膜，當口腔受到慢性刺激，如嚼食檳榔、吸菸或反覆磨損便有機會產生白斑，白斑是口腔癌的癌前病變之一。

他表示，常見的口腔癌症狀有8種：

1. 口腔有腫脹、硬塊、脫皮落屑、或顏色改變的情形。

2. 嘴唇或口腔有超過兩周不癒合的黏膜潰瘍。

3. 口腔有不明原因麻木感、疼痛或觸痛。

4. 口腔內不明原因出血。

5. 口腔黏膜出現白斑或紅斑。

6. 舌頭活動度受阻。

7. 頸部有不明原因腫塊。

8. 口腔活動受阻或有困難。

口腔癌主因有4種：

1. 嚼食檳榔、吸菸和使用菸草產品，其中的化學物質有害口腔黏膜和身體組織。

2. 過量飲酒刺激口腔黏膜。

3. 長期慢性口腔損傷(如假牙摩擦、刺激性食物等)。

4. 人類乳突病毒(HPV)感染。