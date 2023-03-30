清明連假將近，不少人都準備返鄉掃墓，也有部分人為了避開車流，而選擇提前行程。近日馬來西亞網路上瘋傳一段影片，一輛汽車在墓園一處狹窄的斜坡路段倒車時，竟倒退嚕直直撞上一座墳墓，導致車尾凹陷，但離奇的是，被猛烈撞擊的墓碑竟絲毫未傷，讓大家都嘖嘖稱奇。

根據《中國報》報導，近日有網友在臉書社團「檳城吹水站」分享這段影片，一輛銀灰色轎車在墓園的斜坡路段倒車時，疑似踩油門過猛，導致整輛車倒退嚕，壓在下方一座墳墓上，從畫面中可以看到，車頭部分因為砂石摩擦而損毀，車尾更是因為猛烈撞擊而直接凹陷，車輛損傷十分嚴重。

然而離奇的是，遭受無妄之災的墳墓卻完好無損，沒有被撞到斷裂倒塌，依舊直挺挺地豎立在原地，而墓主的家人也因為墓碑沒有大損壞，所以不打算追究銀色轎車駕駛的責任。

影片曝光後，網友們都覺得神奇不已，紛紛留言，「意外的發生無處不在，人平安沒事就好」、「真的是躺著也中槍」、「現在都直接送祖先用鐵坐的車了嗎？」、「車壞掉沒關係，要是得罪墓裡的先人，就大事不好囉」、「所以祖先該去找保險公司理賠，還是找地府的交通部處理？」、「完了，晚上閻羅王要來找駕駛開罰單了」。