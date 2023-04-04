外國人風氣比較開放，再加上近幾年歐美女性意識抬頭，不少人掀起不穿胸罩運動。美國一名21歲調酒師表示，她平時上班不喜歡穿內衣，不少男顧客會盯著她的胸部看，但她完全不在乎，更坦言不穿內衣還能拿到比較多小費。

根據《每日星報》報導，21歲尤莉亞（Yulia）是一名酒吧調酒師，外貌出眾且身材凹凸有致，在抖音小有名氣，近日她提到，每當她不穿內衣上班時，酒吧裡有些男顧客就會盯著她的胸部看，雖然容易成為焦點，但她並不在乎別人怎麼看。

尤莉亞表示，她是酒吧裡唯一一個沒穿胸罩的服務生，「這是我的身體，所以怎麼穿是我的選擇，我很享受不穿內衣的感覺」，此外還有些客人會專挑她上班時間光顧，但尤莉亞並未感到不舒服，甚至還樂在其中，她的穿著時常讓男顧客眼睛大吃冰淇淋，所以上班時容易得到比較多小費。

過去不少人認為，不穿內衣會造成胸部下垂，但法國貝桑松大學運動科學教授路尼（Jean-Denis Rouillan）提出不同看法，他對330位女性進行調查，受試者年齡介於18到35歲，發現不穿胸罩者的乳頭外觀明顯較高挺，胸部變得比較緊實，還有受試者表示，不穿內衣後呼吸更順暢，不過測驗對象皆為年輕女性，無法得知是否適用於年長者，路尼教授提到，他的研究結論並非提倡女性別穿內衣，而是提供另一個身體自主的選項。

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