咖啡不只能提神，運動前喝還能提高燃脂效果，營養師表示，運動前喝咖啡可以提高新陳代謝，更有助於燃脂，此外，還可增加運動專注力，提升人在高強度運動的表現，還可減少疲勞感。此外，在運動前40~60分鐘內喝咖啡效果最佳。

營養師吳欣陵在其臉書表示，咖啡所含的咖啡因是一種興奮劑，作用於中樞神經系統和周圍神經系統，會阻斷大腦中誘導睡眠的物質，達到提高專注力、減少疲勞感的效果。

她表示，運動前喝咖啡有4好處，包括提高新陳代謝、增加運動專注力、提高無氧運動的耐力與高強度運動中的表現、減少運動中的疲勞感。其中，研究指出，相較於運動前未喝黑咖啡，運動前喝黑咖啡可促進脂肪細胞釋放脂肪酸進入血液，以做為能量來源，更有效地燃燒脂肪。

咖啡因藉由與大腦中腺苷酸的受體結合，讓人變得亢奮且提高專注力。此外，咖啡因可藉由「減少肝糖的消耗」，來加速脂肪利用，讓脂肪做為運動能量的來源。咖啡因可以促進中樞神經釋放多巴胺，進而降低疼痛感來改善運動引發的疲勞。

她並表示，若想在運動前喝咖啡以增加運動效果，建議在運動前40~60分鐘內攝取咖啡因，且需要達到每公斤3-6毫克的劑量，例如50公斤的人需喝到150-300毫克的咖啡因量。不喝咖啡的人則可喝茶類、能量飲或熱可可。