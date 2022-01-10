王力宏遭前妻李靚蕾毀滅式爆料，雙胞胎女團By2妹妹Yumi也捲入小三風波，Yumi當時氣得連夜報警，卻被李靚蕾反嗆有證據，並向她要警察的聯繫方式，如今過了近一個月，By2工作室突又發聲，表示警方一直沒收到李靚蕾的證據，並起訴李靚蕾造謠誹謗。

By2工作室10日突發文喊話李靚蕾，「從李小姐特地公開索要警方聯系方式到現在，已經過去21天，可警方卻遲遲沒等到妳的聯絡。人不在內地的李小姐，請配合警方完成關於妳造謠誹謗一事的刑事調查與追究。」並在文末tag李靚蕾帳號，開嗆：「正義也許會遲到，但絕不會絕席！」

By2工作室發文。（圖／翻攝自微博）

By2公開私訊李靚蕾的截圖。（圖／翻攝自微博）

在王力宏被爆料後，Yumi頻頻遭影射是小三，BY2工作室上月18日凌晨就曬出一張「受案回執」，寫下：「人言可畏，眾口鑠金，語言會殺人。很抱歉大半夜麻煩警察同志，辛苦了！」照片中，警方受理了PEH WEI LING（白瑋玲，Yumi本名）被誹謗案，上頭寫著客透過電話或派出所查詢案件進展，可發出沒多久，就被李靚蕾回覆「請把警察聯繫方式給我，我提供證據」。

而By2工作室今也公布當時傳給李靚蕾的訊息，By2是上月18日發文，被李靚蕾嗆聲後，隔天她們即回傳警方聯絡方式給李靚蕾，並表示第一時間就向報案機關請示，但經確認後被告知不宜直接公開，所以才將報警信息私訊發給她。