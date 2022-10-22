桃園市長候選人張善政北區總部成立暨造勢大會，今天晚間六點半開始在桃園區陽明運動公園舉行。據本報掌握最新消息，就在張善政陣營與轉播單位全力準備之時，竟傳出轉播最重要的光纖網路傳輸線，遭到不明人士以利刃剪斷，恐怕直接衝擊晚間的直播進行，目前已經報警。

對此，張善政陣營低調證實，強調雖不確定是否為「特定人士或陣營」所為，但此刻以晚間造勢大會順利進行最優先，已配合相關單位全力搶修中，另一方面也已同步報警，究竟是遭到哪個單位破壞、剪斷，就讓警方協助釐清，沒有多的置喙、揣測。

張善政競選辦公室發言人曾俊豪表示，原本週五晚間相關單位已將轉播所需傳輸線路準備完成，但今天上午到現場卻赫然發現，最主要的光纖線路竟被人持利刃從中直接剪斷，恐將對今天晚上的直播造成衝擊。

曾俊豪說，不會也不願意去臆測，是否為特定陣營意圖破壞張善政的造勢晚會，現在最重要的是全力搶修、恢復正常，絕對不能影響廣大支持者從電視頻道或網路上，一同關心張善政北區造勢大會，更邀請大家晚上都能到現場，表達對張善政及侯友宜、盧秀燕等藍營大咖們的支持之意。另據了解，今晚原本預計中天綜合台全程直張善政北區總部成立暨造勢大會。

警方則說，經釐清昨天晚上中華電信外包商連結2條電纜作為轉撥使用，但訊號不好，為此外包商重新拉1條線，並將舊電纜剪斷。但舊電纜並未卸除，張陣營人員發現，以為遭到破壞，因此報案，目前已經釐清。