年底九合一選舉引發各界關注。民眾黨前立委蔡壁如表示，目前民眾黨新竹市長候選人高虹安選情穩定；反觀民眾黨支持的台北市長候選人黃珊珊，則是非常需要民眾黨黨主席、台北市市長柯文哲多付出心力，畢竟那是柯的「本命區」，必須要把重心放在那，台北市能否維持下來，將影響著柯在2024有沒有好的開始。

蔡壁如今（22）日接受香港媒體《中評社》訪問分析，10月初有針對台北市民做過民調，現在自認為國民黨支持者的市民約為15.2%，自認為民進黨支持者者約14.7%，而自認為中間選民者則高達50.3%，可見台北市已變成「藍綠非戰區」。

針對年底選戰，蔡壁如表示，選舉剩下最後一個月，柯文哲應會把重心放在新竹市與台北市。目前新竹市選情比較穩定，而台北市則是柯的本命區，他自己執政的地方一定要努力維持下來，這也影響到柯在2024能不能有一個好的開始。

談到黃珊珊的選情，蔡壁如指出，支持黃的族群主要是具備大學學歷，然後20歲到29歲、30歲到49歲者。20歲到29歲這部分，還需要柯文哲幫忙喊話，而30歲到39歲的部分，則應可精準投遞。黃目前也透過組織戰，針對民間各行各業包括律師、銀行業、醫界等，希望用非政治的方式拉票。