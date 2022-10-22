吳國賢精心挑選田區，並且注意調整田間的灌溉排水，才種出好看又好吃的冠軍山藥。（新北市農業局提供／張志康新北傳真）

新北市農業局為讓民眾親身體驗新北山藥的美好，22日輔導雙溪區公所在雙溪平林農場舉辦山藥產地展售會，並由農業局長李玟為新北山藥冠軍頒獎。原生組冠軍吳國賢表示，他費盡心思精心照護山藥，才有辦法栽培出好看又好吃的冠軍山藥。

新北市農業局表示，新北山藥以「原生種」山藥品種為特色，盛產於雙溪、平溪、貢寮、瑞芳、三芝、淡水、石門、汐止等區域，其Q彈口感廣受消費者的肯定。22日的展售會上，除販售農友的新鮮山藥外，農業局還發放限量的山藥體驗券，讓民眾抵用100元消費，更提供福容大飯店的限量新北山藥養生雞湯試吃好康，現場民眾紛紛直呼好過癮。

另外，為鼓勵農友精進栽培技術，持續種出最高品質的新北山藥，新北農業局輔導新北市農會辦理新北市級山藥評鑑競賽，也在展售會上頒發新北山藥冠軍，與民眾分享獲獎榮耀。

今年獲得山藥原生種（穴管栽培）組冠軍吳國賢表示，想當初為了照顧家中年邁的父母，辭去原先電子加工廠的工作，於105年返回家鄉貢寮從農，誤打誤撞加入種植原生種山藥的行列，很感謝前輩們無私地指導照顧山藥的秘訣，讓他克服初期種植的困難，並在今年首次獲得冠軍。

吳國賢說，今年的氣候變化無常，不是雨水太多，就是炎熱乾旱，要顧好山藥品質的秘訣，就是不斷調整田間的灌溉排水。另外，他在選擇種植山藥的田區也是費盡心思，特別預留有些微坡度且不易積水的梯田，好讓山藥保持在濕度及透氣性適中的生長條件，才有辦法栽培出好看又好吃的冠軍山藥。

新北市農業局表示，為方便民眾親近山藥，與雄獅旅遊合作，推出山藥國內輕旅行，至31日前尚有5個梯次，邀請民眾至產地採收山藥，最低只要399元，全台北中南皆有接駁地點，且參加便獲得100元的山藥體驗券，可抵用在山藥農場體驗費用。