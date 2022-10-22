第57屆電視戲劇類金鐘頒獎典禮，22日晚間在國父紀念館盛大展開，而在頒獎典禮上擔任主持人的曾寶儀，一開場就找來知名網紅阿翰一同拍攝開場影片，曾寶儀在劇中一連飾演《俗女養成記》、《茶金》、《逆局》、《斯卡羅》、《華燈初上》五部大戲的經典場景，獲得大眾好評，而曾寶儀本人稍早也在社群媒體上公開幕後祕辛，再度引起大眾關注。

曾寶儀在今日稍早於個人IG上PO出長文表示，這是她第一次主持金鐘獎，因此一直在思考要怎麼開場才能讓觀眾覺得更好玩，而曾經做過不同影視崗位的她，總想著有機會一定要在台上扮演不同的角色，讓大眾了解一齣好戲得來不易，也能向今年入圍最佳戲劇獎的五部作品致敬，因此她找來了能與她一起瘋、認真又不失幽默的知名網紅阿翰。

曾寶儀透露，當她打電給阿翰時，阿翰正與導演阿彥於歐洲旅行，但一聽到這次的企劃便躍躍欲試，談定後沒多久又換曾寶儀飛往威尼斯參加影展，因此很多細節都是他們透過時差加上長途電話中敲定出影片雛形。而他們為了更真實的模仿劇中的演員，也特別在造型上下足了工夫，找來這次憑著《斯卡羅》與《茶金》入圍造型設計獎的姚君，與憑著《斯卡羅》、《茶金》入圍的化妝師淑華，讓曾寶儀一穿上戲中所有服裝就演技大爆發，演什麼像什麼，演完更直呼「過癮極了」；她與阿翰及攝影團隊甚至還為了還原場景，特別跑到花蓮《茶金》的拍攝地取景，相當敬業，也讓他們獲得大眾好評。