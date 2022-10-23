距離九合一選舉投票僅剩約1個月，除了台北市長選戰外，盧秀燕身為台中市升格為直轄市後的第一位女性市長，能否順利連任也是各界觀望重點之一。盧秀燕說，大家都認為台中市長有沒法連任的魔咒，她也勉勵自己看是否能創造奇蹟，至於跟民進黨候選人蔡其昌之間的票差是否會是全台最大，她則說「我跟你打賭不會！」

盧秀燕昨（22）日在《全民平評理》接受專訪，主持人平秀琳提到，現任者有連任優勢，而盧秀燕在各雜誌的調查當中，滿意度一路走來從最初的沒過半，到現在已逼近70％，還有很明顯往上走的趨勢，因此被各界看好連任不是問題，甚至還有賭盤在下，全台灣選票差距最大的地方可能就在台中。

盧秀燕認為，台中是南北交會、各族群融合的地方，台中人沒有地域、省籍、政治，甚至是政黨的限制，某一個政黨、顏色或是族群想達到絕大多數是困難的，因此在台中經營、治理也相對困難，近日民調在各面向上都有過半的滿意度，已經是相當難得的事情；至於選票差距是否會是全台最大，盧秀燕則說「不會不會，我跟你打賭不會！」

此外，針對台中市長的不連任魔咒，盧秀燕指出自己是台中升格直轄市後的首位女性市長，有人認為她已創造過一次奇蹟，至於是否能再創奇蹟打破魔咒，她也很想知道，甚至以此自我勉勵，至於結果就要等11月26日投完票才知道。