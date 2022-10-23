國聯冠軍戰G4打擊戰。（MLB臉書）

國聯冠軍戰G4形成一場打擊大戰，雙方先發投手都撐不滿1局，費城人投手佛特（Bailey Falter）0.2局爆，教士投手克萊文傑（Mike Clevinger）居然一個人都沒解決，成為史上最短命先發。最後費城人展示了更強大的火力，10比6擊退教士，取得3勝1負聽牌！

教士在首局上兩人出局時，馬恰多（Manny Machado）轟出陽春炮，接著兩人攻上壘包，再由祖瑞（Brandon Drury）一棒送回兩分。費城人緊急換下佛特，又被金河成安打攻得第4分。

開局形勢大好的教士卻只高興了一下，費城人荷斯金斯（Rhys Hoskins）首局下回敬了兩分彈，哈波（Bryce Harper）再一支二壘打追到3比4，逼得教士也立即換投，雙方開啟牛棚車輪戰。

費城人第4局追平比分，教士索托（Juan Soto）第5局轟了兩分炮奪回領先，但是該局下半費城人打出大局，荷斯金斯又來了一發兩分彈，單場雙響炮！後面哈波又是拿下超前分的二壘打，重演首局下半的攻勢再添4分。教士左投馬納亞（Sean Manaea，例行賽先發投手）中繼1.1局失5分成為頭號戰犯。

比賽後半，費城人全壘打王席瓦伯（Kyle Schwarber）、捕手瑞爾謬托（J.T. Realmuto）各敲1發陽春炮添加保險分，同時把例行賽先發投手艾弗林（Zach Eflin）、辛德加（Noah Syndergaard）都叫上來救火，成功阻擋教士反撲。第5戰仍是費城人主場，教士將本季最後命運託付給先發投手達比修有，費城人預定派出惠勒（Zack Wheeler）肩負關門重任。