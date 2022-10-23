在22日晚間，除了金鐘獎頒獎典禮外，新竹市台語金曲之夜也在香山天后宮熱鬧登場。主持人楊繡惠帶著金曲歌王許富凱、歌后秀蘭瑪雅以及其他實力派台語唱將一同獻上許多膾炙人口的熱門歌曲，場面一度嗨到最高點。而後，楊繡惠更在臉書曬出了和許富凱的合照，只見她被許富凱摟在懷中，一副小鳥依人的模樣。

楊繡惠昨（22）日深夜更新臉書，曬出一張和許富凱的合照，照片中只見許富凱伸手摟住楊繡惠的肩膀，而她也展現出小女孩在依偎在懷中的模樣，兩人面帶微笑對著鏡頭，看起來非常甜蜜。誰料，楊繡惠竟透過文字爆出許富凱可愛的一面。她在貼文中寫下「許富凱弟弟也太害羞了，我頭靠在他的胸膛竟然聽到他心臟加速起跳，接著我抬頭看他的臉居然紅通通。哈哈弟弟，姐想你應該還是在室的齁。」

楊繡惠22日深夜發布一張和許富凱的合照。（圖／翻攝自楊繡惠臉書）

貼文中，楊繡惠以姊姊調戲弟弟的口吻，逗趣發言讓一眾網友笑翻在地。紛紛表示「因為繡惠姐，美麗動人，身材又好，男人看了會心動」、「生性害羞的金曲歌王真的很可愛」、「姐弟情深，好棒的畫面喔」、「莫非他的心臟在右邊」、「郎才女貌」、「真的是很喜歡逗小鮮肉。」

貼文一出，不只讓網友們爭相留言，也引來許富凱在貼文之中澄清，表示是因為被楊繡惠的氣場震住了，回覆「阿姐的氣場太大，小的慌啊。」如此可愛的回答，讓楊繡惠忍不起了想逗弄的心思，表示「哈哈，以後要常找姐鍛鍊心臟喔。」讓雙方粉絲們直呼兩人互動太可愛了。