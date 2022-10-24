國民黨桃園市長候選人張善政22日舉辦北區造勢晚會，號稱近2萬人參加。同時國民黨朱立倫主席、新北市侯友宜市長、台中市盧秀燕市長及中廣董事長趙少康也到場站台，趙少康現場也提到兵役的問題。對此，前立委林濁水23日就表示「看來趙少康是鐵了心選2024總統了」，更認為此舉很有遠見，引發討論。

趙少康22日替張善政站台時提到，「權力使人腐化，絕對的權力使人絕對的腐化，這句話一點都沒錯」，現在的民進黨「靠勢」，以為「只要喊抗中保台，人民就會投我，只考慮選舉能不能連任」。他強調，此舉只是保民進黨的選票，但「票投民進黨，青年上戰場」。趙少康更說，民進黨想把兵役延長，從4個月延到1年，甚至2年，「你願意讓你的孩子上前線打仗嗎？上前線等於送死欸！」

因此林濁水就在臉書上表示「看來趙少康是鐵了心選2024總統了」，林濁水認為，趙少康桃園助選演講主題是攻擊延長役期，但是一旦延長役期定案，受到影響的是2024才達到役齡的年輕人，至於今年屆役齡的根本不會受到影響。林濁水更分析「然而，絕大多數民眾是支持延長役期的」，因此林濁水最後認為「所以趙少康因為算術太好了，所以表面上得罪今天選民，其實是有遠見，押寶在未來，只是張善政，就委曲一下了」。