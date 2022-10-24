林耕仁（中）今天指出，資策會如果不對高虹安提告，怎能透過法律途徑提出高虹安要的「領薪資證據」。（林耕仁提供／陳育賢新竹傳真）

國民黨新竹市長候選人林耕仁競選官網24日正式開張囉！林耕仁表示，官網除了個人介紹和參選理念外，也包含政策白皮書，並以「減緩市民生活壓力」、「重新出發新竹風光」、「舒適新竹友善安心」、「韌性調適永續城市」為4大軸線，讓選民對其城市願景的理念一目了然。

林耕仁競選辦公室發言人徐維遠表示，林耕仁競選官網以「仁」為主要視覺，象徵林耕仁「深耕新竹，當仁不讓」的堅定態度。

林耕仁的市政願景是「舒適減壓、永續新竹」，以此願景出發彙整政策白皮書，以「減緩市民生活壓力」、「重新出發新竹風光」、「舒適新竹友善安心」、「韌性調適永續城市」4大軸線，依照老中青幼不同族群的需求，針對教育、交通、銀髮、城市美學、婦女、身障、青年等多項政策提出解方。

徐維遠表示，官網中也介紹林耕仁對北區、東區、香山區目前的市民需求，擘畫了不同的分區政見。

林耕仁的政見中強調，北區必須以舊城活化為主要核心，希望透過青創、地創、社創，為北區注入活水，翻轉商圈再現繁榮；東區則是強調交通治理導入科技手段，提出巡迴公車，建置大數據分析以及智慧儀控系統，與新竹縣之間保持密切的聯繫與合作解決交通問題。

香山區則提出「香山科技廊帶」，以串連竹科、竹南產業聚落，善用廣大腹地與便捷交通優勢，點亮香山新希望，為新竹下個階段發展打下關鍵基礎。

徐維遠說，用政策爭取市民認同，是林耕仁參選以來的堅持，希望新竹市長是1場高規格、高水準、高品質的正向選戰，希望民眾可透過官網，進一步來了解林耕仁的施政想法。

此外，網站也開設「聽見風城的聲音」意見回饋區，歡迎民眾前來官網提供建議及加油打氣。

另，林耕仁今天也針對市府說辦活動沒有行政不中立的問題回應表示，原來在市政府的眼中「沈慧虹比林智堅對新竹市還有貢獻」，竟只邀請沈慧虹沒邀林智堅，倉促招標的活動，而代理市長領著特定的候選人上台推薦讚揚，還說沒有行政不中立，根本是在做「睜眼說瞎話」的完美詮釋。

而高虹安跟資策會的爭議，林耕仁則指出，資策會如果不提告，怎能透過法律途徑提出高虹安要的「領薪資證據」，而若要提告又被高說資策會「違反誠信」，這兩個部分非常矛盾，讓人無法理解。