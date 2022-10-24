美女主播劉芯彤有著絕佳氣質、流利口條，常在社群分享日常及談論時事議題，獨特的見解累積一票粉絲，沒想到她昨(23日)宣布確診新冠肺炎的壞消息，吐露出無奈心聲：「以為能躲過，終究還是跟上」，讓粉絲連忙留言關切。

劉芯彤在臉書曬出快篩兩條紅線的照片，語帶無奈表示：「以為能躲過，終究還是跟上」，還不忘附上翻白眼的表情符號，接著吐露出現的諸多症狀，包括喉嚨痛、流鼻水、微微燒、骨頭痠、肚子痛，接著更驚呼：「快篩滴劑才滴下去，不到10秒，那條神秘的線就出現了」，似乎連自己都難以置信病毒竟然如此強大。

對此，網友紛紛留言關心她的病情：「長新冠才是恐怖的開始！先給妳身體休息七天」、「這一波幾乎沒中過的人人有獎了，挺過兩天一定平安無事的追劇」、「曾經我也以為我無敵，目前出關了，咳到肋骨痛」、「果然不是天選之人，也跟上流行了」、「保重身體啊，有清冠一號就先吞了吧」、「多喝水跟維他命C!! 7天好好休息養身」。

中央流行疫情指揮中心先前公布放寬入境條件，改為「0+7自主防疫」，當時劉芯彤還興奮表示：「今年生日可以在國外度過了」，未料老公打開股票app表示：「妳看看我留倉的損益，妳覺得我們還能出國嗎」，接著又收到母親訊息，內容寫道：「國際經濟情勢不對，股票暫時不做，現金留著，妳的台積電在除息前480賣掉，妳的錢我會小心處理」，讓她無奈表示：「暫時先忍痛跟埃及、巴黎和紐約說再見」。